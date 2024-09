"Nella penultima volta dell’abbazia disegni senza una spiegazione"

CODIGORO

Ogni abbazia ha dei misteri e anche quella millenaria di Pomposa ne ha almeno uno che ci illustra, anche per i 38 anni come appassionata e competente guida turistica Simonetta Sovrani, tanto brava e competente che la scelse, per conoscere il monumento, anche il principe Emanuele Filiberto durante una visita a Codigoro. "Premetto che in ogni abbazia, nessun disegno, nessun simbolo viene dipinto per caso - spiega - i segni quasi dei meandri curvilinei, decorazioni, tipiche dell’arte greca e romana, caratterizzate dalla ripetizione di un identico motivo decorativo che gli conferisce andamento, presenti nell’arcata della penultima volta sono attualmente un mistero". Nelle altre diciassette arcate sono dipinti solo "racemi" che nella decorazione architettonica, il racemo o viticcio, dal latino viticula o piccola vite, è un motivo decorativo, scolpito o dipinto, in forme intrecciate appunto come i grappoli o i viticci, quindi con elementi che rievocano tralci, rami, fiori, foglie e frutti. "Non dimentichiamo - riprende Simonetta - che anticamente la chiesa finiva nelle prime sette arcate e solo successivamente ne sono state inglobate altre due, in ambo i lati, assorbendo quello che era un ingresso, un allungamento anche per la grandezza che andava assumendo Pomposa. Lo si evince anche dalla maggiore distanza, fra loro, delle ultime colonne rispetto a quelle che anticamente erano all’interno della chiesa". Sui misteriosi simboli della cui presenza, oltre vent’anni fa informò anche un assessore del comune di Codigoro, proponendo una borsa di studio per universitari al fine di svelare il mistero "anche se poi non se ne fece nulla - afferma - sono state fatte molte ipotesi, ma risposte certe nessuna. Fra queste chiesi, una ventina di anni fa, a Tobias Rava un artista di origine ebraica se potessero essere lettere dell’alfabeto ebraico, sul quale dissentì energicamente, senza riuscire a dare comunque una risposta. Non si tratterebbe da quello che ho potuto verificare né di segni che possano essere riconducibili all’alfabeto arabo o aramaico". Anche dalla Soprintendenza non ci sono spiegazioni e così, con una finestra chiusa sotto questa arcata il mistero dell’abbazia di Pomposa continua.

cla. casta.