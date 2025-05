Nella piazza dell’Acquedotto la grande festa per le famiglie

Ferrara è pronta a celebrare la Giornata Internazionale delle Famiglie. Nella città estense oggi sarà celebrata la ’Festa delle Famiglie 2025’, iniziativa completamente gratuita promossa dall’assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune di Ferrara. Sarà oggi all’ombra dell’Acquedotto (piazza XXIV Maggio).

La manifestazione, dal ricco programma pensato per coinvolgere trasversalmente le famiglie, durerà fino a domani. Ogni giornata le attività saranno dalle 16.30 alle 20.

"In occasione della giornata internazionale delle famiglie – dice l’assessore comunale Cristina Coletti – abbiamo voluto rivolgere un pensiero concreto a tutti i nuclei del territorio. Le famiglie, per la nostra comunità, sono le colonne su cui si poggia l’intero tessuto sociale. Ogni famiglia è il luogo in cui si costruiscono relazioni, si apprendono valori e si assiste ad una crescita quotidiana. Le famiglie sono il cuore della solidarietà, della cura, dell’educazione e della partecipazione attiva alla vita cittadina. Per questo oggi, nell’ambito dell’iniziativa, festeggeremo il compleanno delle famiglie. Saranno giornate imperdibili, garanzia di felicità per i più piccoli e i loro i familiari".

Oggi pomeriggio laboratori, animazioni, popcorn e zucchero filato gratis. In piazza verranno distribuiti palloncini e zainetti con il logo della ’Festa delle famiglie 2025’. Tra le iniziative la festa di compleanno con la maxi torta e lo spettacolo dei Miwa, cartoon band che canterà, con le maschere dei supereroi più famosi, le sigle degli spettacoli televisivi e dei cartoni animati più famosi.

Domani, alle 18, la chiusura sarà affidata ad Andrea Fratellini, ventriloquo, comico, prestigiatore e fantasista noto a livello nazionale per essere il vincitore di Italia’s Got Talent 2020. Ogni pomeriggio ci sarà un selfie point e sarà distribuita la merenda. L’evento è ad accesso libero e gratuito.