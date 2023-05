Nella Pinacoteca la magia di ‘Fe’ antica’

Al via ‘Fe’ antica’. Oggi, alle 17, nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara, prenderà il via, nella sua prima edizione, ‘Fe’ antica’, Festival a cura del Dipartimento di musica antica del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara.

Il Conservatorio Frescobaldi, situato in una città che è stata culla di tutte le arti rinascimentali e intitolato ad uno dei più grandi compositori del XVI secolo, non poteva non dare il proprio contributo alla diffusione della musica antica, accolta in questi anni con entusiasmo dai musei della città. In particolare questa edizione verrà ospitata dalla Pinacoteca Nazionale presso il Palazzo Diamanti, ove è custodito un clavicembalo gentilmente concesso dall’Associazione Bald’anza. La rassegna, caratterizzata dall’utilizzo esclusivo di strumenti d’epoca e dal rispetto filologico delle fonti , è coordinata dalla prof Marina Scaioli e vede la partecipazione di studenti e docenti. Quattro appuntamenti tra oggi e il 15 giugno: i primi tre presso la Pinacoteca Nazionale, mentre l’ultimo si svolgerà presso la chiesa di Chiesa di S. Giacomo Maggiore a Burana.

Aprirà il Festival, oggi alle 17, l’ensemble proveniente dal Conservatorio di Parma, composto da quattro violini barocchi e condotto dal prof. Alessandro Ciccolini, con una proposta molto originale dal titolo “A quattro violini”. Il fulcro del programma è rappresentato da tre brillanti ed originali composizioni ( due concerti e una sonata) scritti dal prolifico e geniale compositore tedesco, Georg Philipp Telemann. Completano il programma due trascrizioni elaborate per questo organico dal maestro Ciccolini: la sonata op. V numero 12 per violino e basso continuo “Follia” di Arcangelo Corelli e la Partita BWV1002 per violino solo di Johann Sebastian Bach.