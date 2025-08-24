Nella rete boss dello spaccio. Si scaglia contro un agente, pusher bloccato con lo spray

FERRARAGiorni di pedinamenti e indagini; l’individuazione dell’abitazione usata come covo; la decisione di intervenire; la fuga dello spacciatore in un orto, con un agente costretto ad usare lo spray al peperoncino per fermarlo mentre gli si avventava contro. Sono alcune fasi – le fasi cruciali – di un’operazione messa a segno dalla Polizia Locale, un colpo alla spaccio nella zona di Pontelagoscuro, frazione ’calda’ da mesi sotto la lente delle forze dell’ordine. Fasi concitate che hanno portato al sequestro di crack e cocaina e al fermo di un nigeriano di 29 anni. Nell’abitazione telefonini, un passaporto, soldi. Probabilmente la sua era una posizione di vertice nel traffico di stupefacenti.

In borghese. Da tempo i suoi spostamenti nella zona di Pontelagoscuro vecchia erano sotto la lente degli agenti della Polizia Locale ‘Terre Estensi’ che si sono mossi in abiti civili. Il giovane era segnalato come persona dedita allo spaccio di cocaina e crack. Nella mattina di venerdì il blitz che ha portato al fermo di un nigeriano di 29 anni, con addosso 23 dosi di droga per 11,02 grammi.

L’operazione. E’ scattata dopo alcuni giorni di indagini e di una serie di appostamenti, che hanno consentito agli agenti impiegati di individuarne anche l’abitazione dell’uomo. Abitazione all’interno della quale sono stati trovati altri 52 grammi di cocaina purissima, sostanza che stava per essere immessa sul mercato. E che avrebbe fruttato parecchio. Si ipotizza che la polvere bianca avrebbe portato ad un guadagno di quasi 10mila euro. Non solo droga. Sono stati trovati anche numerosi cellulari, telefonini tra cui uno utilizzato da alcuni detenuti che si trovano in carcere. Nella casa anche il materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle singole dosi, oltre al passaporto dell’arrestato. Durante le concitate fasi del fermo, operato dal reparto nucleo anti degrado ed unità cinofile, congiuntamente al personale del reparto territoriale di zona nord della Polizia Locale Terre Estensi, un agente è stato costretto a utilizzare lo spray al peperoncino che aveva in dotazione. Dopo l’alt intimato in via Venezia, il giovane tentava di fuggire in bicicletta e a piedi, invadendo proprietà private fino a raggiungere un orto dove è rimasto chiuso in una zona recintata e piena di rovi. Quando si è visto in trappola, il pusher si è avventato minacciosamente contro l’agente che lo inseguiva, che dopo vari inviti a desistere ha dovuto utilizzare, per difesa personale, lo spray al peperoncino. "Questa operazione – dichiara l’assessore alla sicurezza Coletti – denota capacità di azione e riflette la fermezza con cui continueremo a lottare contro l’attività di spaccio". L’arresto del giovane, che ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del comando della Polizia Locale, è avvenuto per detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui, già noto alla Polizia Locale che lo aveva tratto in arresto a luglio 2023, il magistrato di turno ha disposto anche il processo per direttissima che si è celebrato ieri mattina. Il giudice ha disposto il rinvio su richiesta della difesa.

Mario Tosatti