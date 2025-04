Nella rete trovano un’imbarcazione alla deriva. La sorpresa dei pescatori al rientro nel porto

I pescatori hanno trovato nella rete… una barca. Il particolare episodio è avvenuto nella notte di ieri, al largo della costa comacchiese. Erano circa le 3 di notte. Un peschereccio era uscito in mare per svolgere la propria attività di pesca. Improvvisamente, nella rete è rimasta impigliata una imbarcazione che era alla deriva, con nessuna persona a bordo. Data la situazione, i pescatori hanno deciso di far subito rientro in porto a Porto Garibaldi, trascinando il natante rimasto agganciato. Lì erano già pronti ad intervenire i vigili del fuoco del Distaccamento di Comacchio. Quando il peschereccio è giunto in panchina, mediante una apposita gru, il natante rimasto impigliato è stato sollevato. Un lavoro che ha richiesto alcune ore di tempo, ma che è stato portato a termine senza particolari intoppi. Alla fine, il peschereccio è stato liberato dall’imbarcazione che si era agganciata alla rete per la pesca a strascico. Ad assistere alle operazioni, erano presenti anche i carabinieri della Compagnia di Comacchio e la Capitaneria di Porto che ha sede proprio a Porto Garibaldi. Come detto, sull’imbarcazione alla deriva non vi era alcuna persona a bordo. Si ipotizza che il natante possa essere stato trascinato verso il mare nel corso della recente piena del Po. Fortunatamente, l’accaduto non ha comportato gravi conseguenze per i pescatori a bordo del peschereccio, se non ore di lavoro perdute per il forzato rientro al porto.