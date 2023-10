Nella Sala dell’Arengo ’Il recupero dell’impossibile’

Gli incontri culturali del Gruppo Caschi Blu della Cultura sono ripartiti martedì della settimana scorsa con l’esauriente prof Franca Caltarossa che ha delineato un profilo dettagliato di Artemisia Gentileschi, straordinaria donna e pittrice. Come sempre, entusiasmo e approvazione sono arrivati grazie alla numerosa partecipazione e ai commenti positivi raccolti. Ma non sarà di meno l’appuntamento di oggi alle 16, alla Sala dell’Arengo dove si alterneranno due relatori, già ospitati dai Caschi Blu nella scorsa primavera per una conferenza su ’Tresigallo, città della Metafisica’: Federica Gelli Grigatti, responsabile dei percorsi enoturistici dell’Azienda Corte Madonnina di Pomposa, e l’architetto Davide Brugnatti dell’Associazione Torri di Marmo di Tresigallo presenteranno tre storie recondite che interfacciano e collegano l’Abbazia di Pomposa e Tresigallo. Titolo dell’incontro: ’Il recupero dell’impossibile’. Tra i temi trattati la genesi dell’uva autoctona del territorio deltizio, Fortana, che ha segnato la storia di varie epoche del territorio ferrarese; la storia dei bunker della Seconda Guerra Mondiale che si trovano nella linea Gengis Khan, denominata “Linea Reno”, collocati nei pressi dell’abbazia di Pomposa; la cripta dell’Abbazia di Pomposa, testimone delle grandi bonifiche ferraresi e della propaganda fascista dei caduti della Prima Guerra Mondiale.