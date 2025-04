Nella sede dell’Udi c’è Carolina Bandinelli con ’La più brava’

Oggi alle 18 nella sede Udi di via Terranuova 75 si terrà la terza presentazione letteraria di ’Udi racconta…’. Sarà ospite Carolina Bandinelli che, con il suo romanzo d’esordio ’La più brava’, edito da Nutrimenti e nelle librerie da settembre 2024, sarà in dialogo con Rosa Maria Albanese e Riccarda Dalbuoni. Un aperitivo con l’autrice concluderà l’incontro per dare modo a tutti i presenti di scambiare impressioni e riflessioni in un clima colloquiale; grazie alla collaborazione con la libreria Ubik, sarà possibile acquistare una copia del libro per il tradizionale firmacopie. La penna di Bandinelli, precisa e a tratti brutale, ci guida sapientemente nell’universo femminile contemporaneo attraverso un viaggio introspettivo nella complessità di una donna contemporanea, Emma, che con le sue contraddizioni, le sue aspirazioni e le sue fragilità.