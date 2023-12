Nella storia della due ruote. Successo per ’Remoto’: "Evento unico in Italia"

All’interno di Ferrara Expo sono stati più di 150 ieri gli espositori da tutta Italia per ’Remoto’, l’appuntamento dedicato interamente al mondo delle due ruote. Migliaia le presenze (oltre 3.500 mila) per la prima e unica fiera italiana dedicata a moto e cicli storici, in un percorso nei ricordi che si è esteso sui 6 mila metri quadri di superficie espositiva. La rassegna è l’inizio di un evento nuovo che è già pronto a posizionarsi come un punto di riferimento per gli appassionati del settore e non solo. In mostra e in vendita erano presenti moto conservate, ricambistica, accessori e i più pregiati pezzi da collezione. Presenti all’interno Amici del Sertum ASINI, I nuovi pionieri, Associazione Velocipedi italiani, Ciao Club Ferrara, Vespa club Ferrara, Collezione Bianchini Napoleone, Museo Glorie italiane, Registro storico Bianchi, Registro Storico il Capriolo, Registro Storico Cicli.

Sin dalle prime ore dopo l’apertura si sono registrate migliaia di presenze, un pubblico di tutte le età composto da gruppi di amici e famiglie. "È con piacere che insieme vi diamo il benvenuto a questa prima edizione a nome di tutta l’amministrazione comunale e del sindaco di Ferrara Alan Fabbri – spiega l’assessore al Turismo e Commercio, Matteo Fornasini –. Questo è un momento particolarmente significativo, perché segna un altro importante tassello dell’ampia strategia di rilancio complessivo del nostro polo fieristico. Una fiera che riesce ad organizzare eventi sempre più importanti che portano migliaia di visitatori e appassionati è motivo di orgoglio per tutta la città. A dimostrazione della capacità di Ferrara Expo, del presidente e dei suoi collaboratori. Ci auguriamo di proseguire per tanti anni".

Il presidente di Ferrara Expo, Andrea Moretti, guarda al futuro, anche. "In scena questo evento unico nel suo genere e che auspico possa diventare il primo di una lunga serie. Sono state tante le collaborazioni per la riuscita di questo evento e siamo convinti che stiamo dando un giusto spazio ad una passione straordinaria e alle competenze di tantissimi espositori. Ringrazio per la presenza l’assessore Fornasini e il sindaco di Bondeno Simone Saletti". Conclude i saluti proprio il sindaco di Bondeno Simone Saletti: "Un ringraziamento particolare va al presidente Andrea Moretti e al Comune di Ferrara per il lavoro in sinergia. La città di Bondeno ha la possibilità di ospitare il Museo della Moto di Scortichino che vanta una collezione privata importante che oggi, grazie a questa fiera, esce dalle proprie mura".