Nella tapparella nasconde due pistole: denunciato

Sessantenne denunciato per detenzione abusiva di armi e munizioni. A scoprire in casa le armi sono stati i carabinieri della stazione di Codigoro alla ricerca di beni sottratti alcuni anni fa durante una rapina in casa in provincia di Milano. Durante le operazioni i militari hanno rinvenuto, nascoste nel cassone di una tapparella, una pistola semiautomatica di fabbricazione belga calibro 6,35, una pistola scaccia cani priva di tappo rosso ed una ventina di proiettili cal. 6,35 e calibro 9 parabellum.