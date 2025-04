"Nella visita a Regina Coeli la grandezza del Papa"

Caro Carlino,

pochi giorni fa, avevo espresso la mia emozione, un senso di vicinanza e pace, che mi aveva trasmesso Papa Bergoglio con la sua visita a Regina Coeli, il carcere di Roma, che lo aveva visto arrivare, lui uomo fra gli uomini, fra la malattia dirompente e un’età avanzata, che non gli hanno impedito il gesto fra i più belli, gentili, sinceri che potesse esprimere.

Nel pianeta delle carceri, in quel mondo di dimenticati, di soli, di persone che avevano sì sbagliato ma che stavano scontando il loro debito con la società tutta, e che tanto aveva a cuore Papa Bergoglio, con immensa partecipazione e sincerità e pure adornato di una Sua umile visita, sta tutta la grandezza di quell’uomo venuto da terre lontane, ai confini del mondo”. E quel suo “e non dimenticatevi di pregare per me” seguito dal “buon pranzo” alla fine delle omelie domenicali saranno per sempre conservate nel cuore di chi, come me, gli ha voluto bene. Grazie,

Saverio Mosca

* * *

LA POESIA DI ERIDANOPER IL PONTEFICE DEFUNTO

Caro Carlino,

ecco la mia poesia: "Il Santo Padre ci ha lasciato. Il mondo intero ha pregato per la guarigione, e sofferto, ha voluto salutarci a Pasqua con la benedizione, una carezza per i nostri bambini".

Eridano