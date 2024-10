Nell’Argentano. La pieve romanica finisce sott’acqua

Ad Argenta sembra che il peggio stia passando, ma il territorio è rimasto a lungo con il fiato sospeso. Le piogge di sabato hanno ingrossato i fiumi del territorio, che hanno ben presto superato la soglia 3. L’Idice ha rotto l’argine in due punti, all’altezza della Chiavica Cardinala e le famiglie in zona sono state evacuate. Allagamenti si sono verificati in zona Fiorana e nell’area della Pieve di San Giorgio, dove è entrata l’acqua. Sul posto è andato un architetto di fiducia della diocesi, poi vigili del fuoco e carabinieri per sopralluogo tecnico. Spiega sul web il parroco di Argenta, don Fulvio Bresciani: "La Pieve è già alle prese con l’azione degli animali che scavano sotto le fondamenta le tane, ora c’è il problema dell’allagamento". Sempre per gli edifici di culto, la chiusura dei ponti ha isolato la chiesa di Sant’Antonio a Campotto. La pieve risale al 569 e fu costruita per volere dell’arcivescovo di Ravenna Sant’Agnello. Attorno a questo luogo di culto sorsero le prime abitazioni di Argenta.

Ieri l’acqua è defluita dalla pieve romanica, il monumento più antico di Argenta, mentre dal parco no. Parliamo del polmone verde della zona, il più amato per le passeggiate estive, nonché per iniziative politiche. C’era viva preoccupazione per la piena del Reno, tanto che don Fulvio aveva chiesto a tutti di stare lontano dagli argini e di segnalare qualsiasi situazione anomala, come i fontanazzi. Era stata diramata addirittura l’avvertenza di salire ai piani superiori a Santa Maria Codifiume. La piena del Reno di ieri è stata superata senza ripercussioni, nonostante fosse una di quelle più importanti degli ultimi anni. A Portomaggiore c’era un po’ di paura per l’ingrossarsi progressivo della rete dei canali che attraversano il territorio, in particolare il canale Diversivo, che attraversa il centro abitato. L’allarme ha riguardato soprattutto domenica, con allagamento della Casa di comunità, nei locali dell’ambulatorio di Odontoiatria. Sono in corso gli interventi tecnici per ripristinare l’attività all’interno dei locali.

Nel Portuense già ieri la situazione si stava normalizzando. L’ha accertato il sindaco Dario Bernardi: "L’acqua caduta è molta, attorno a 70 millimetri – racconta – Tutte le strade principali sono percorribili regolarmente, con prudenza viste le condizioni non ideali. Ci sono naturalmente situazioni di accumuli e ristagni su alcune strade di campagna, con fossi secondari che faticano a scolare visto i terreni saturi d’acqua. Su Portomaggiore al momento non si sono verificati problemi sulla rete fognaria. Da monitorare la situazione dei canali di bonifica, sta defluendo una grande quantità d’acqua anche sulla linea del Diversivo, ma senza preoccupazioni sul livello".