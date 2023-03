Nelle chat insulti a Shoah e Segre La sinistra: "Frasi preoccupanti" Lodi: "Niente a che vedere con loro"

FERRARA

In alcune chat private, che sarebbero contenute nei fascicoli di alcune inchieste giudiziarie della Procura – secondo quanto riportato nelle varie agenzie di stampa – sarebbero state scritte frasi pesanti anche nei confronti della senatrice Liliana Segre, cittadina onoraria di Ferrara, la quale viene definita da qualcuno dei partecipanti a questo gruppo di ’neofascisti’ "vecchiaccia tatuata", espressione che fa rabbrividire. E il processo di Norimberga "tutta una farsa". "Le frasi emergerebbero, secondo quanto riportato da un servizio di Estense.com, da alcune recenti inchieste – così l’Ansa – e di cui farebbero parte anche esponenti politici ferraresi. Tra i bersagli di queste conversazioni, anche il vescovo Gian Carlo Perego, Papa Bergoglio e lo stato di Israele". Da qui è scattata una vera e propria bagarre politica, considerando che di questo gruppo finito nel mirino farebbe parte anche un consigliere comunale di maggioranza. Bagarre politica che ha prima portato alla reazione del segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: "Voglio esprimere tutta la nostra solidarietà alla senatrice Segre, ancora una volta vittima di parole infami", il quale si sofferma anche su alcuni legami di questi esponenti: "Ancora più preoccupante se poi viene rivelato che in questa chat è presente pure un consigliere comunale della Lega e questo gruppo ha chiari legami con il vicesindaco". Il quale ieri ha replicato: "Non posso accettare che il mio nome sia accostato alle oscenità che ho letto in questi giorni. L’unica risposta alle falsità e alle strumentalizzazioni del Pd e dell’estrema sinistra sono le querele – commenta Nicola Lodi – Non ho niente a che vedere con manifestazioni o fantomatici gruppi neofascisti, la ricostruzione dell’estrema sinistra è fantasiosa e infamante. Dovrebbero vergognarsi perché dipingono la città come un covo di fascisti. Non accetto che si possa, anche solo lontanamente, accostare il mio nome a chi pronuncia cose orrende all’indirizzo della comunità ebraica o di Liliana Segre".

Sulla vicenda è intervenuto anche Sergio Golinelli, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana: "Documentati i legami incontrovertibili dell’amministrazione con una realtà neofascista organizzata e priva di remore". "Le chat svelano una realtà aberrante – commenta Irene Bregola, coordinatrice di Articolo Uno – , che palesa rapporti consolidati tra il vicesindaco, il consigliere comunale Mosso e gruppi neofascisti. Le dimissioni dei rappresentanti istituzionali coinvolti in questa ignominia sono un atto dovuto".