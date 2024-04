Nelle frazioni approdano gli smart-totem

Nuovi servizi comunali a Pontelagoscuro e a Gaibanella. Anche nelle frazioni, negli Urp decentrati, i cittadini potranno stampare certificati anagrafici in autonomia, senza dover effettuare alcuna coda e senza dover prendere appuntamento, ma soprattutto senza essere costretti a recarsi in città.

Tutto questo grazie all’installazione di due nuovi smart-totem (collegati all’Albo Nazionale della Popolazione Residente) alla Delegazione Nord di piazza Buozzi, 14 a Pontelagoscuro e alla Delegazione Sud di via Sansoni, 20 a Gaibanella. L’azione rientra nella pianificazione comunale, operata in sinergia fra l’assessorato ai servizi demografici e stato civile e l’assessorato alle frazioni, indirizzata ad implementare i servizi della Pubblica Amministrazione nel forese. "L’impegno – affermano il vicesindaco Nicola Lodi e l’assessore ai servizi demografici Cristina Coletti – è caratterizzato da una ferma volontà di ridurre le distanze fra il centro cittadino e le periferie, portando i servizi del Comune anche sul territorio. Negli ultimi anni, con l’Ufficio Mobile e la valorizzazione delle Delegazioni, abbiamo portato l’Amministrazione comunale a casa dei cittadini che risiedono fuori dalle mura. Con i 2 smart totem di Pontelagoscuro e Gaibanella si ampliano le opportunità. Questo significa che migliaia di ferraresi non dovranno più effettuare lunghi spostamenti per ricevere un certificato anagrafico. Un vantaggio soprattutto per gli anziani o per coloro che hanno difficoltà a muoversi dal proprio centro abitato". I dispositivi nelle frazioni si aggiungono a quelli già attivi, in città, allo Sca di via Fausto Beretta, 1, all’Urp di piazza del Municipio, 23 e allo Sportello Sociale Unico Integrato di corso Giovecca, 203. È in fase di studio il posizionamento di 2 totem anche nelle Delegazioni di via Putinati, 165, e di via Ladino, 24 a Porotto.