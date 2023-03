Nelle prossime puntate andremo a leggere... ’Il male di vivere in adolescenza’ e alcune riflessioni

Gli articoli sono stati scritti dagli alunni delle classi 2D e 2E della scuola secondaria di Migliaro, istituto comprensivo di Ostellato. Nella prossima puntata leggeremo altri due articoli. Il primo parla de ’Il male di vivere … in adolescenza. Il disagio giovanile: tanti segnali che gridano aiuto’. Una piccola anticipazione: "L’adolescenza è la fase della vita che compresa tra gli 11 e i 18 anni, in cui avvengono cambiamenti nel corpo e nella psiche di una bambinoa portandoloa all’età adulta". L’altro contiene alcune riflessioni e proposte. Ecco un piccolo assaggio. "Gli adolescenti fumano per sentirsi grandi, per essere accettati dal gruppo". Questa è una frase che si sente pronunciare dagli adulti quando qualche minore comincia a fumare... Qualche giorno e andremo a leggere i testi per intero. Gli alunni: Nicole Barbieri, Annamaria Barillari, Silvia Barioni, Bazzanini Alessia Bezzerra, Julia Albuquerque, Anna Calderoni, Raul Emanule Calugar, Andrea Castellani, Olivia Cazzanti, Vittorio Cazzola, Christian Chiella, Simone Di Trani, Nour El Amraoui, Cesare Ferrini, Stiven Kamberovic, Omar Iasevoli, Riccardo Lanzoni, Giuseppe Lotito, Nicolò Marchetti, Luca Mazzanti, Pietro Angelo Mazzullo, Chidera Okoye, Francesca Orlandi, Diego Poletti, Emanuele Pomaro, Lia Postica, Andrea Prato, Vanessa Rizzi, Sara Scripcaras, Pavel Sirbu, Elisabeth Stella, Fabio Valieri, Andrea Wang Junlei.