Nell’epicentro del disastro "Danni, calamità nazionale Bene ha fatto Bonaccini"

"Documentate i danni con foto e video, tutto passa attraverso una prima rendicontazione delle conseguenze causate dal maltempo", così il sindaco Alan Fabbri si rivolge ai cittadini in queste ore drammatiche. La conta dei danni non si ferma, mette in luce uno scenario di devastazione. Auto crivellate, distrutti i tetti della case, aziende ’mitragliate’ da pezzi di ghiaccio grandi come arance. L’appello del primo cittadino arriva a poche ore dall’annuncio della Regione. Il governatore, che sarà domani nella nostra provincia, chiederà lo stato d’emergenza nazionale. "Bene ha fatto il presidente Stefano Bonaccini ad anticipare la richiesta dello stato d’emergenza nazionale. Lo ringrazio per essersi tempestivamente attivato", le parole del primo cittadino che oggi farà un sopralluogo nelle frazioni. Al suo fianco il vicesindaco Nicola Lodi. Nella mappa della devastazione, come paesi in guerra, Monestirolo, Marrara, Gaibanella, San Bartolomeo, San Martino, Sant’Egidio e Montalbano. A Cento, Dosso, Poggio, Sant’Agostino, Argenta capannoni scoperchiati, pannelli solari in frantumi, auto come catorci lungo le strade. Qui arriverà domani il governatore. "Non lasceremo sole le persone e le comunità colpite", scrive in un post su Facebook. "È in corso la conta dei danni, presto invieremo i dati al governo. In attesa delle risorse nazionali, sperando che arrivino velocemente, oggi in giunta stanzieremo i primi fondi regionali".

Danni e risarcimenti, una strada lunga. "Auspico congrui indennizzi – dice Fabbri – i danni sono notevoli, dalle aziende agli agricoltori". Proprio i raccolti in fumo e la crisi della frutticoltura sono al centro dell’intervento di Fai Cisl Ferrara. "A rischio centinaia di posti di lavoro", l’allarme del sindacato. "Ferrara rischia di perdere la frutticoltura, uno dei settori d’eccellenza. Le gelate di aprile, le piogge di maggio e le grandinate di giugno e luglio hanno colpito le coltivazioni, con perdite dei raccolti dell’80-90%. Un disastro che rischia di provocare un’emorragia di posti di lavoro tra fissi e stagionali. La preoccupazione è legata al rischio riconversione di molte aziende agricole, dalla frutta a coltivazioni di minor reddito e con limitato bisogno di manodopera o all’abbandono delle campagne degli imprenditori disarmati di fronte a eventi climatici impazziti".

Mario Bovenzi