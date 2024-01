Nell’ex sede di Bper sorgerà la nuova biblioteca di Migliaro

Sorgerà in pieno centro, nella recentemente riqualificata piazza XXV Aprile, la nuova biblioteca comunale di Migliaro. Con apposita deliberazione, nell’ultimo consiglio comunale di Fiscaglia è stata approvato l’acquisto per 48mila euro dell’immobile ‘ex sede Bper’. "La centralità del luogo non è stata solamente dettata da un’opportunità di acquisizione dell’immobile, ma da una ferma volontà di fare della cultura e dei luoghi a servizio ad essa elementi centrali su cui vogliamo investire molto per la crescita della nostra comunità – afferma il sindaco Fabio Tosi –. Da diversi anni la biblioteca di Migliaro si trovava in uno spazio estremamente ristretto e in una posizione troppo decentrata, che ne comportava quasi la totale non fruizione da parte dei cittadini". La nuova biblioteca potrà essere facilmente accessibile a tutta l’utenza, estendendosi per i suoi 150 metri quadri al piano terra, interconnessa con tutti gli altri servizi presenti, centrali e funzionali al tessuto urbano di Migliaro. "Nella società della conoscenza – afferma l’assessore alla Cultura, Monica Chiarini – le biblioteche assumono un ruolo importantissimo, difatti con il nuovo spazio verranno messe a sistema, riorganizzate ed integrate le funzioni di tutto il Sistema Bibliotecario Fiscagliese". Tutta la nuova struttura sarà dotata di moderne tecnologie, come fibra ottica, spazi multimediali, nuove modalità di lettura e di ascolto. Con la nuova Biblioteca di Migliaro prenderà concretezza l’adesione di Fiscaglia al Progetto MLOL, la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Fiscaglia diviene così la prima realtà della provincia ad aderire al Sistema.

v. f.