Nell’inferno della burocrazia. Spariti l’atto di nascita e l’archivio per la cittadinanza: "E oggi viviamo senza diritti"

Dalla Colombia, loro paese natio, erano arrivati in Italia con un fine altissimo: dare una vita dignitosa, ma soprattutto sicura, alle due figliolette. Ora però, per un allucinante cortocircuito burocratico-strutturale, per archivi documentali e atti che non si trovano più, il loro progetto di vita familiare è gravemente in pericolo. E oggi stanno combattendo per quei diritti sacrosanti che ogni essere umano deve vederseli garantiti: dall’istruzione alla sanità pubblica. "Perché – dice il protagonista di questa storia, un sudamericano di 36 anni, sposato con una connazionale di 34 – se si ammala una delle nostre figlie non abbiamo diritto nemmeno al medico di base". Motivo? Permesso di soggiorno scaduto, ad oggi apparentemente non rinnovabile, e rischio di essere espulsi da un momento all’altro e rimpatriati in Colombia. Marito, moglie e le figlie di 10 e 15 anni.

La vicenda, quella della famiglia S. (non forniremo volutamente la loro identità), poggia le basi nel febbraio 2022 quando i quattro – prima lui, poi lei con le figlie – lasciano la Colombia con destinazione Ferrara. Il progetto è chiaro: intraprendere l’iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis avendo il capofamiglia un avo italiano, il signor S. nato in Basilicata nel 1841. "La decisione di trasferirsi – spiegano gli avvocati Simone Bianchi e Federico Merlo che nei giorni scorsi hanno depositato al tribunale dei minori una richiesta urgente di permesso di soggiorno straordinario – ha avuto origine dalla comune volontà della coppia di sottrarre le figlie a una realtà, quella colombiana, caratterizzata da guerriglia, violenza e da un continuo e costante pericolo per la propria integrità fisica, oltre che da un’endemica povertà e da una enorme difficoltà nel reperire una occupazione lavorativa che possa permettere il mantenimento di un tenore di vita dignitoso". E l’Italia viene individuata come il luogo ideale.

Il padre trova lavoro in una importante azienda di Ferrara con assunzione a tempo indeterminato, la madre, in attesa di occupazione, bada alla casa e alla buona crescita delle figlie le quali, con ottimi risultati, frequentano due istituti scolastici cittadini. Insomma, una famiglia per bene, ottimamente integrata e in attesa che si compia l’iter burocratico e possa finalmente diventare a tutti gli effetti italiana. Ecco però la mazzata che si manifesta alla richiesta di rinnovo dei permessi di soggiorno in vista della formalizzazione dell’iter conclusivo. Emerge, infatti, che uno degli atti presentati dal capofamiglia per le pratiche non è utilizzabile per la cittadinanza iure sanguinis "essendo stato estratto dall’archivio di Stato di Potenza e non da quello dello Stato civile il quale è stato istituito dopo la nascita dell’avo, avvenuta nel 1841. Identico problema anche con l’atto di nascita dello stesso avo, il signor S., con i registri che partono dal 1846, ovvero cinque anni più tardi. Dunque reperirlo è impossibile.

Il 20 luglio scorso la questura comunica alla famiglia "l’esistenza di motivi ostativi al rinnovo dei permessi", così alla scadenza tutti si troveranno senza documenti per restare in Italia, con diritti negati e rischiando ogni giorno di essere destinatari di un ordine di espulsione. "L’allontanamento dalla scuola – così i legali –, rientrando in Colombia, arrecherebbe un danno enorme alle minori". Che qua hanno la loro vita, gli amici, i sentimenti, tutto. E il timore di andarsene sta provocando conseguenze psicologiche a entrambe. Ecco allora l’ultima carta: il ricorso d’urgenza per ottenere un permesso stra ordinario "per esigenze di educazione, istruzione e sicurezza". Ma il tempo stringe.