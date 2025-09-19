Nell’inferno dello stalker . Botte e minacce per anni, condannato l’ex compagno

RadognaL’incubo per una donna di 40 anni di Ferrara è iniziato nel 2020 con la fine di una relazione a dir poco burrascosa con il compagno. L’uomo, più grande di lei di dieci anni, ha iniziato a renderle la vita impossibile con percosse, minacce di morte, continue mail, inseguimenti e urla in mezzo alla strada. L’ex ha cercato di contattare la donna in ogni modo, anche attraverso le utenze dei propri familiari o utilizzando i messaggi su Linkedin. Al punto che la 40enne è stato costretta a denunciarlo per stalking. La donna, assistita dall’avvocato Giorgio Ferroni, è finalmente riuscita ad ottenere giustizia: ieri è stata confermata la condanna per stalking di un anno nei confronti del suo persecutore. È finita così un’odissea durata quasi cinque anni: l’uomo, anche prima della fine della relazione, era arrivato a picchiare la donna, che aveva deciso di interrompere ogni rapporto con il 50enne. A questo punto la reazione è stata del tutto inaspettata: chiamate continue anche nel cuore della notte, insulti e minacce di morte. Le chiamate al telefono da parte di lui erano incessanti. Al punto da costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini, fino a ingenerare un fondato timore per la propria incolumità e per quella del figlio minore. Uno stato di ansia intervallato da brevi periodi in cui l’uomo chiedeva perdono, ma poi, appena possibile, tornavano le minacce. E anche le botte quando la donna si rifiutava di soddisfare le richieste dell’ex compagno. il 50enne, inoltre, si presentava davanti all’abitazione della 40enne, nonostante lei rifiutasse di incontrarlo. Oltre alle telefonate, centinaia di mail dell’uomo arrivate in poche settimane dove le richieste di perdono si alternavano a quelle di gravi minacce. In un’occasione la donna è stata costretta chiedere aiuto, perché lui ha minacciato di togliersi la vita. "Voglio cambiare", ripeteva il 50enne, ma in realtà la situazione è addirittura peggiorata. Inevitabile la denuncia da parte della donna, che ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forse dell’ordine