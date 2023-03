Nell’istituto di Storia ’Esilio in terre africane’ Ne parla il docente

Oggi, alle 17, nell’istituto di Storia Contemporanea (vicolo S. Spirito 11), l’incontro sul tema ‘Esilio in terre africane. Antifascisti ed ebrei in Tunisia’. Ne parla Martino Opizzi docente Ecole Française de Rome, coordina Pietro Pinna, Università di Ferrara. L’incontro fa parte del ciclo ‘L’esilio nella storia d’Italia. Esuli ebrei e non ebrei’ che ha anche il valore di corso di formazione e aggiornamento, realizzato dal museo nazionale dell’ebraismo italiano e della shoah-Meis, dall’istituto di storia contemporanea e dal dipartimento di studi umanistici dell’Università di Ferrara.