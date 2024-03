Nell’ultima vittoria segnò bomber Selva

Sono 13 i precedenti tra Spal e Torres, con un bilancio decisamente favorevole ai biancazzurri (sette vittorie e sei pareggi). Già, perché curiosamente la squadra di Sassari non ha mai battuto la Spal che fino a 10 anni fa dominava gli scontri diretti con sette vittorie e tre pareggi. Dalla stagione 2013-14 invece il trend è cambiato: la Torres non è riuscita a spezzare il tabù della vittoria, ma ha racimolato un punto in tutti gli ultimi tre incroci. Nel girone di andata la squadra di Greco partiva coi favori del pronostico, forte del primo posto in classifica di fronte ad una Spal in difficoltà. Invece i biancazzurri – in quel momento guidati da mister Colucci – sono riusciti ad imporre il pareggio alla Torres sbloccando pure immediatamente il risultato con una zampata di Collodel (1-1 il punteggio finale). L’ultima vittoria della Spal contro i sardi risale invece a 20 anni fa, precisamente al 28 marzo 2004 (2-0 con doppietta di bomber Selva).