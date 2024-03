Neoclassicismo in jazz al Torrione

Stasera alle 21 torna il jazz al Torrione (via Rampari di Belfiore 167) con ‘La testa no!’. Sul palco

Francesco Guerri (violoncello, effetti) e Andrea Grillini (batteria, percussioni). Guerri & Grillini è un eclettico duo di batteria e violoncello, dal retrogusto prog, che suona fondamentalmente musica scritta, originale, armonicamente tonale in un rinnovato neoclassicismo che rinnega lo spartito e fa a cazzotti appena può con la melodia. Francesco Guerri, formazione classica e folgorazione per la libera improvvisazione dopo un seminario con Tristan Honsiger ha una concezione della musica che non può prescindere dalla passione e dal coinvolgimento. Andrea Grillini è molto di più che un batterista, è un compositore e un catalizzatore di suoni attorno al quale si creano spesso eccellenti formazioni della scena avanguardista nazionale.