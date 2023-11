Neonati prematuri, medici e infermieri si confrontano a Cona

Giornata della prematurità, convegno oggi, in aula magna, a Cona. Oltre alle relazioni dei professionisti, anche i festeggiamenti per i 50 anni della Terapia Intensiva Neonatale del Sant’Anna. Azienda Ospedaliero – Universitaria, Comune e associazione “Nati Prima” hanno aderito alla ricorrenza, organizzando diversi iniziative. Il primo evento oggi, nell’Aula Magna dell’Ospedale, dove si terrà il convegno “Nascere Pretermine a Ferrara- la Terapia Intensiva Neonatale ieri, oggi e domani” organizzato per festeggiare il 50° anniversario dalla fondazione del reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale aperto il 15 Marzo del 1973, nel “vecchio” Arcispedale S.Anna a Ferrara, ed oggi diretto dalla prof.ssa Agostina Solinas.