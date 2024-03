"Nessun caso di rabbia al canile. Basta allarmi, è tutto sotto controllo"

"Facciamo chiarezza sul canile di Portoverrara: non è mai "scoppiato" in nessun momento e la situazione è sempre stata sotto controllo", così il sindaco Dario Bernardi sul raddoppio del numero di animali nella struttura intercomunale. L’Amministrazione Comunale di Portomaggiore è capofila della gestione del canile e ci tiene a fare alcune precisazioni sulla questione del maggiore affollamento riscontrato nel 2023: "Dopo quanto apparso sui giornali nei giorni scorsi, seguendo l’interrogazione dell’opposizione, credo sia opportuno fare un po’ di chiarezza – afferma il sindaco Bernardi - La situazione complessiva che è stata descritta in modo allarmistico non è veritiera e si sono utilizzati dei termini eccessivi, che pregiudicano il buon nome della struttura. Il canile ha sopportato invece lo stress aggiuntivo grazie alla collaborazione di tutte le parti in gioco ed è una struttura eccellente pronta ad accogliere visitatori e che mantiene un ottimo numero di adozioni." "I dati riportati sono riferiti al mese di gennaio 2024 – interviene l’assessore Michela Bigoni, che ha delega al canile di Portoverrara - Il numero è sì molto più elevato della media del passato, ma non ha mai superato la massima capienza consentita. Attualmente, grazie al prezioso contributo dei volontari, che si adoperano per incrementare le adozioni, i cani ospiti in canile sono 38. La situazione di difficoltà, dovuta agli improvvisi arrivi di massa a causa di sequestri di cani in condizioni di maltrattamento, è sempre stata sotto controllo, sia dal punto di vista igienico (e lo dimostrano i numerosi sopralluoghi effettuati) sia da quello sanitario, grazie anche al grande lavoro dei volontari dell’associazione portuense tutela degli animali e anche grazie alle risorse supplementari impiegate dai comuni in termini di ore di prestazioni veterinarie e farmaci per trattare i cani malati". Riguardo allo stato di salute dei cani, "occorre precisare – aggiunge Michela Bigoni - che non vi sono stati casi di rabbia, malattia non più presente in Italia, ma di rogna demodetica; si è perciò confusa una patologia lieve e non infettiva con una patologia altamente pericolosa. I cani affetti da rogna demodetica sono prontamente guariti grazie a bagni curativi ad opera dei volontari". E conclude: "Non vi è, né c’è stato in passato, un pericolo sanitario derivante dai cani presenti in canile".

Franco Vanini