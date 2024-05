"Nessun confronto con chi sa solo offendere me e la Giunta"

Riceviamo e pubblichiamo

* * *

Caro Fabio, Ti ringrazio per avermi lanciato questo guanto di sfida. La mia risposta è no, non accetterò il confronto con te e mi prenderò qualche minuto per spiegarti il perché. Innanzitutto, da uno che il 9 marzo - quante cose che cambiano in poco più di due mesi - annunciava che non avrebbe offeso sul personale l’avversario e che non sarebbe stato sui social, ma nelle piazze a parlare con i cittadini, e poi si ritrova a fare tre post al giorno offendendo la Giunta e il Sindaco, non accetto e non voglio accettare provocazioni. Trovo alquanto strano, poi, che tu mi chieda un confronto, dopo aver più volte affermato che non volessi nemmeno rivolgermi parola, a 20 giorni dal voto e non 5 anni fa, quando mi sono insediato. Mi dispiace deluderti, ma non accetto di confrontarmi con un candidato di un partito grazie al quale, in quel quartiere che tanto strumentalizzate, stiamo ancora pagando le conseguenze di politiche sbagliate durate per decenni. Non accetto il confronto con un partito che ha fatto finta di non vedere un intero quartiere nella morsa della mafia, con chi non si curava dei centinaia di residenti e lavoratori che avevano timore ad uscire di casa, con chi è contro il Nucleo Anti Degrado, con chi è contro l’Unità Cinofila, con chi ha lasciato la Polizia Locale senza caserma, dotazioni, divise estive, mezzi, caselle postali.

E ti dirò di più, caro Anselmo, non accetto il confronto con chi continua a prendere in giro il mio sindaco, dandogli dell’ologramma e sminuendo il suo lavoro, dicendo che il vero sindaco sia io. No, caro Fabio, non sono il sindaco e non lo voglio essere. Non accetto, infine, il confronto con chi scrive questo: "il vicesindaco e assessore al tutto, nonché capace di niente, Naomo Lodi" e ancora "una giunta di incapaci" "un sindaco che scappa". Tutte cose che i cittadini possono trovare sui tuoi social, quelli che non volevi usare. Né io, "assessore capace di niente", né la Giunta "di incapaci", abbiamo mai detto che la situazione sicurezza fosse risolta. Abbiamo sempre detto, al contrario, che c’è ancora tanto da fare, nel quartiere Gad, a Ferrara e nelle frazioni. Ma negare che ci sia stato un cambiamento e strumentalizzare l’argomento sicurezza per fare campagna elettorale, vuol dire offendere i ferraresi. Non siamo in strada a sfidarci a duello con le spade, né tantomeno in un’aula di tribunale. Lasciaci, dunque, lavorare. Il confronto lo accetterò dopo le elezioni, in Consiglio Comunale. Con la speranza, ovviamente che tu abbia ancora così a cuore tutti questi temi che ti stai prendendo in pancia, sponsorizzando, tra l’altro, il tutto sui social con una dispendiosa, quanto inutile, campagna.

Nicola Lodi, vicesindaco

e assessore alla Sicurezza