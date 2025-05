Nessun investitore per la ex Tollok

Avevano sperato che un investitore si facesse avanti per acquisire il sito, che la proprietà era pronta a cedere alla cifra simbolica di un euro con il patto di non concorrenza, i lavoratori della Regal Rexnord – Ex Tollok di Masi Torello. Ma alla fine dello scorso marzo non è stata avanzata alcuna offerta e per i 77 dipendenti dello stabilimento, dal primo aprile, si è aperta la cassa integrazione per cessazione di attività fino a fine anno. Era l’ottobre 2024, quando la multinazionale statunitense aveva annunciato l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo. Era stata cercata una soluzione, ma, ad oggi, non si sono registrate novità rispetto a nuovi investitori interessati a rilevare l’intero sito.