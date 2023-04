Nessun ordigno bellico, ok ai lavori sul ponte

Non ha fortunatamente rilevato alcuna presenza di ordigni inesplosi l’indagine di bonifica bellica condotta nell’ambito dei lavori di ripristino e risanamento della rampa del ponte sul Po di Volano a Sabbioncello San Vittore. Scongiurato il rischio della presenza di materiale esplodente, si può procedere con la fase esecutiva del progetto, cui seguirà la gara d’appalto. Le analisi, che hanno necessitato di verifiche eseguite non solo con georadar, ma pure con tomografia elettrica 3D, sono funzionali anche alla progettazione, dal momento che hanno consentito di definire e indagare i vuoti prodotti dal dilavamento, che sono all’origine del cedimento del ponte.

I dati inoltre verranno utilizzati per redigere il piano di sicurezza, parte integrante del progetto, che prevede la realizzazione di un diaframma con micropali accostati e una nuova soletta carrabile in cemento armato. Nella giornata di ieri, ricevute le risultanze dell’indagine, si è proceduto alla chiusura dello scavo della profondità di circa tre metri, aperto per la larghezza dell’intera carreggiata allo scopo di effettuare l’accurata indagine di bonifica bellica. Quindi, è stato compiuto un nuovo passo che porterà alla gara d’appalto per i lavori di ripristino e risanamento della rampa di accesso all’infrastruttura, la cui chiusura è individuata nella seconda metà di giugno e la firma del contratto a inizio luglio. La durata dei lavori è stimata in circa tre mesi. Per l’esecuzione dell’opera è previsto un costo di 403mila euro, suddiviso con il Comune di Ferrara, comproprietario dell’infrastruttura. Le somme necessarie per l’attuazione sono previste nel bilancio della società incaricata Patrimonio Copparo, a seguito del trasferimento da parte del Comune di Copparo, che aveva già inserito l’intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024.

La ripartizione dei costi per l’esecuzione delle opere sul ponte è stabilita nell’ambito della convenzione sottoscritta tra i Comuni di Copparo e Ferrara, di durata trentennale, che fissa anche la gestione della manutenzione ordinaria e di opere urgenti come nel caso cui si sta facendo fronte attraverso tutti i passaggi che si rendono necessari per giungere alla riapertura al traffico dell’infrastruttura che collega i paesi di Denore e Sabbioncello San Vittore, chiusa per ragioni di sicurezza dal 14 giugno dello scorso anno.

Valerio Franzoni