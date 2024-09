"Nessun sostegno al nostro paese. Stanchi delle promesse del Pd"

In una calda serata di agosto il gruppo dirigente di Forza Italia Portomaggiore si è riunito per esprimere alcune riflessioni riguardo la situazione economica e sociale di Portomaggiore e le possibili ricette per un rilancio del territorio. Ne hanno parlato Michele Grilanda coordinatore locale Fi, Aurelio Pariali ex sindaco e responsabile provinciale enti locali, Marcello Grilanda consigliere comunale gruppo Uniti per Portomaggiore e Mattia Nanetti (nella foto), responsabile provinciale giovani di Forza Italia. L’occasione per sviluppare questa analisi è stata la visita, ai primi di agosto a Portomaggiore, di Michele De Pascale, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. "Sappiamo e siamo consapevoli che Portomaggiore va evidenziando da tempo dati economici e sociali da zona svantaggiata – sostiene il gruppo dirigente azzurro – però purtroppo fino ad oggi le leve utilizzate dalla Regione per risollevare le zone svantaggiate della regione non hanno mai riguardato il territorio di Portomaggiore. Questo è accaduto con la creazione delle Aree interne e pure con la recente introduzione delle ZLS (Zone Logistiche Semplificate): insomma ogni volta che si parla di facilitazioni, agevolazioni, semplificazioni, il perimetro tracciato dalla Regione non include mai il territorio di Portomaggiore". De Pascale, candidato in continuità con l’attuale presidente Stefano Bonaccini, ora parlamentare europeo, ha illustrato le proprie idee e impegni per il territorio di Portomaggiore. "Per la verità non è sembrato troppo convincente, anche perché ha citato gli interventi per la Statale 16 che, pur condivisibili, riguarderanno i territori di Argenta e Ravenna, così come gli interventi per il Parco del Delta, realtà assolutamente da valorizzare, ma che non tocca per niente il nostro territorio. Ha parlato di un ipotetico piano anti-spopolamento, rispetto al quale sul piano teorico non si può essere in disaccordo, ma che per ora è privo di contenuti concreti". A fare da garanti degli impegni di De Pascale per Forza Italia erano il consigliere regionale Marcella Zappaterra, capogruppo Pd in Regione, e il segretario provinciale del Pd Nicola Minarelli, entrambi di Portomaggiore, "i quali hanno fatto sapere che i giochi non sono ancora chiusi, che Portomaggiore può ancora sperare di rientrare nelle ZLS. Di certo loro, Zappaterra e Minarelli, con questo impegno si giocano una buona fetta di credibilità".

Franco Vanini