"Nessuna calunnia sul compagno"

il fatto non sussiste un detenuto 52enne finito a processo per calunnia. L’uomo, dopo aver condiviso la cella con un giovane arrestato poco prima, aveva rivelato agli agenti della polizia penitenziaria di aver sentito il compagno parlare dell’organizzazione di un attentato ai danni di un giudice. Quelle rivelazioni finirono al centro di un’inchiesta che però non trovò alcun riscontro di quel presunto piano omicida. Ne nacque quindi un processo per calunnia che si è concluso ieri davanti al giudice Rosalba Cornacchia con un’assoluzione. Dalle motivazioni sarà possibile conoscere le ragioni della scelta.