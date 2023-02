"Nessuna diffamazione nei confronti di Lodi"

Andrea Manservigi era finito a processo per aver diffamato sui social, il vicesindaco Nicola Lodi. Per avere scritto, commentando un post, "Lodi ha solo un passato da truffatore". Ieri il giudice Giulia Caucci lo ha assolto perché non è stata raggiunta la prova del fatto, cioè non è stato possibile ricondurre a lui quel commento. "Valuteremo le motivazioni – dichiara l’avvocato di Lodi, Ciriaco Minichiello – Ci dispiace che sia andato assolto per un tecnicismo". "Quella frase non era da ritenersi diffamatoria – commenta l’avvocato dell’imputato, Gian Luigi Pieraccini – ma espressione del diritto di critica".