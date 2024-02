"Nessuna fusione all’orizzonte. È Bondeno che la sta studiando"

"Vigarano non ha preso in esame nessuna fusione – ci tiene a precisare il sindaco Davide Bergamini - ma ha solamente ricevuto notizia informale dal comune di Bondeno che quest’ultimo avrebbero provveduto ad inserire nel loro DUP la possibilità per il loro comune di commissionare, a loro spese, uno studio per capire eventuali costi e benefici". Risponde perentorio il sindaco di Vigarano alla segnalazione della consigliera di opposizione Agnese De Michele e scaglia il contrattacco politico "In assenza di argomenti e di fronte ad un’amministrazione che sta lavorando bene e per il bene del territorio – premette il sindaco – è evidente che non le resti altro che passare ad argomenti di fantasia o meglio ancora di ‘fantapolitica’, magari con il prezioso suggerimento di qualche regista esterno occulto. Ci stupisce il tentativo di polemica in cui si tira in ballo un argomento infondato, cercando di screditare sindaco e giunta accusandoci di poca trasparenza". Da qui l’appunto: "La trasparenza è alla base della nostra amministrazione da quando siamo stati eletti – sottolinea Bergamini - rendiamo conto di ogni nostra azioni ma non possiamo rispondere di azioni che non ci riguardano". Bergamini accusa la De Michele di essere ‘in malafede’ "con la chiara volontà – dice il sindaco - di attaccare inutilmente la nostra amministrazione e di confondere i vigaranesi, dimostrando continuità con ciò che ha sempre fatto nel suo mandato da assessore e guidata, probabilmente ancora, dal rancore della sconfitta elettorale, che le ha aggiudicato il peggior risultato di sempre della sinistra nel nostro comune". Infine un aggiornamento oggettivo: "Lo studio di fattibilità per la fusione – evidenzia Bergamini - ad oggi, non è nemmeno stato commissionato ma nel DUP di Bondeno è solo stata specificata per loro la possibilità di commissionarlo". Il dibattito sulla fusione rischia di continuare per molto tempo. Un argomento che appassiona e solleva polemiche in molti Comuni.

cl.f.