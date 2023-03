"Nessuna risposta alla nostra richiesta di accesso agli atti"

Caro Carlino,

questa la lettera che abbiamo scritto al sindaco di Ferrara Alan Fabbri: "Egregio sindaco, tra settembre 2022 e febbraio 2023 abbiamo inoltrato una formale richiesta di accesso atti e relativo sollecito in merito al concerto del prossimo 18 maggio che si terrà al parco Bassani, ma nessuna risposta è mai pervenuta dai canali ufficiali interpellati. Nel frattempo dopo essere stati tacciati di strumentalizzazioni, ideologismi e pregiudizi, le ultime titolazioni ci indicano come” persone che cercano visibilità senza prove scientifiche a supporto”. Lo stesso manager Trotta, riferendosi ai dubbi da noi sollevati come comitato “Save The Park”, rincalza: “dove sta la scientificità?” . Da mesi, a parti inverse, anche noi chiediamo a questa Amministrazione di dimostrare dove sta la scientificità che non ci saranno danni, e le tutele messe in campo a salvaguardia dell’ambiente e della fauna selvatica del parco, ma le risposte non arrivano. Pertanto a fronte di quella menzionata disponibilità nell’incontro di giugno 2022, come dobbiamo inquadrare questo silenzio?

Oipa Ferrara

Comitato “Save The Park”

* * *

FAR PAGARE

GLI IMBRATTATORI

Caro Carlino,

a volte capita che un assassino sia giudicato incapace di intendere e volere e per questo viene trattato in maniera benevola. Anche gli imbrattatori di professione, ultimo caso Firenze, dimostrano di essere incapaci di intendere e volere, forse se la cavano con una sgridata e per loro si chiede una legge che li obblighi a pagare le spese necessarie per il ripristino dell’esistente. Non credo che il rimborso del danno attraverso una multa sia sufficiente a farli desistere, ci sarà qualcuno che provvederà all’esborso e loro saranno sempre più fieri di proseguire nella loro opera. Secondo me sarebbe più opportuno farli pagare di persona non con una multa ma con prestazione di lavoro per pulire la città computando 10 € l’ora – il salario minimo – la prestazione fino alla copertura completa del danno arrecato. Per il caso in esame se il danno provocato ammonta a 10.000 € il pagamento avverrà con mille ore di lavoro, in questo modo saranno direttamente loro a subire le conseguenze delle loro azioni.

Giancarlo Vicentini