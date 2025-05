"Nessuna violenza alla Pma del Delta"

"La lotta contro la violenza di genere è sempre buona cosa da praticare e le Aziende sanitarie ferraresi e le Direttrici generali, attuale e pregressa, sono sempre state in prima linea. Stupisce, quindi, quanto recentemente diffuso da Fp Cgil relativamente ad una ’situazione della Pma dell’Ospedale del Delta’, con esplicito riferimento a situazioni di violenza delle quali, però, l’Azienda non ha contezza. Si può solo ipotizzare, ma non è chiaro nel testo, che si faccia riferimento ad eventi del passato tra l’altro remoto, che nulla hanno a che fare con l’attuale gestione del servizio e con l’attuale direzione aziendale". Così, l’Azienda Usl di Ferrara replica al sindacato, allo scopo di fornire chiarimenti e altresì rassicurare "le coppie già prese in carico, sia quelle che intendono avvalersi della grande competenza della Pma del Delta".

Sulla vicenda ripresa da Fp Cgil, la direzione sanitaria specifica che non appena si è avuta formale notizia, "è stato messo in atto tutto quanto doveroso, attivando i procedimenti disciplinari in esito ai quali sono stati comminati provvedimenti di sospensione a due dirigenti coinvolti, sulla base di motivazioni, e quindi con durata, estremamente differenti tra loro". Poi, terminata la sospensione dal servizio, "come diritto del dipendente, uno dei professionisti è rientrato al lavoro, riprendendo il ruolo che gli compete". Da allora, la nuova Direzione aziendale riferisce di aver seguito puntualmente la riorganizzazione delle attività, "effettuando molteplici incontri con tutti i dirigenti afferenti all’Unità operativa, tra cui anche la dottoressa citata da Fp Cgil".

La direzione si rende inoltre disponibile ad un incontro per chiarire le rispettive posizioni sulla vicenda.