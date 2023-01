Nessuno compra il bar Tre Corone "Pure Garibaldi varcò questa porta"

di Mario Bovenzi Mostra con orgoglio la targa, stretta in una cornice laccata, Roberto Boni, 70 anni, nato a Tresigallo, vissuto le stagioni di un’esistenza dietro il bancone del bar caffetteria ’Tre Corone’, avamposto di una Ferrara che forse non c’è più ma che ancora resiste in via Garibaldi. Si legge, in un riquadrato sotto la fotografia seppiata, una storia antica. "La caffetteria occupa la parte dei locali della locanda dei primi del Seicento, offriva ospitalità a re, principi". Ancora, è scritto in corsivo, che nel 1800 accolse la principessa Maria Carolina di Napoli. E nel 1867 varcò quella porta di legno e vetro, eroe a cavallo tra due mondi, anche Giuseppe Garibaldi. Cronache lontane che hanno il sapore della leggenda, che un po’ si perdono nella nebbia dei libri di scuola. Il presente è invece affisso a chiare lettere sulla vetrina, si legge in un cartello che recita – una messa da requiem – "cedesi attività". E’ lì da mesi quel cartello, ma nessuno si fa avanti. "In giro non ci sono soldi, ti propongono cifre fuori mercato. Si sono fatti vivi anche i cinesi. Altro che valigie con i soldi, vogliono comprare per un’elemosina", le parole amare di Boni...