Neuropatia ottica di Leber Ecco lo studio dell’ateneo

La Neuropatia Ottica Ereditaria di Leber (Lhon) è una rara malattia genetica presente nei soggetti in età giovanile (15-30 anni) e caratterizzata da una progressiva perdita della vista dovuta ad un’inarrestabile degenerazione e morte delle cellule ganglionari, un particolare tipo di cellule retiniche. Le mutazioni proprie di questa patologia avvengono a carico del Dna contenuto nei mitocondri e colpiscono una serie di geni codificanti per i componenti di un complesso proteico mitocondriale che partecipa alla produzione di energia. Ad oggi, i meccanismi molecolari mediante i quali le mutazioni tipiche della Lhon a carico del Dna mitocondriale determinano la morte delle cellule ganglionari e la conseguente perdita della vista restano ancora da definire. Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Cell Reports da un gruppo di ricerca capitanato da un laboratorio dell’Università di Ferrara contribuisce a svelare e caratterizzare alcuni dei meccanismi che concorrono all’insorgenza della malattia e a proporre innovativi target terapeutici capaci di contrastarli. Tutto questo con farmaci già presenti in commercio e approvati per altre patologie umane. Lo studio è stato condotto principalmente al Signal Transduction Lab guidato dai docenti Paolo Pinton e Carlotta Giorgi del Dipartimento di Scienze Mediche. Oltre a loro, hanno preso parte al lavoro Alberto Danese e Simone Patergnani, ricercatori Unife, con un ruolo fondamentale nel lavoro scientifico, in quanto primi autori della pubblicazione. "La Lhon ha un’incidenza di 1 persona su 50.000 e in generale è più frequente nel genere maschile – spiega Pinton – . Essendo dovuta ad una mutazione del Dna mitocondriale, diversamente dalle mutazioni del Dna nucleare, viene ereditata solo in linea materna. La madre può trasmettere la malattia inconsapevolmente, in quanto il più delle volte è portatrice asintomatica del difetto genetico". "Si tratta di un caso estremo di autofagia: di norma nel nostro corpo, questo processo è in grado di rinnovare e riciclare componenti che vanno incontro a degradazione; in alcuni rari casi, però, questo meccanismo può essere portato all’esasperazione culminando con la morte dell’intera cellula. Saggiando particolari biomarcatori abbiamo notato come il processo autofagico fosse molto attivo in pazienti Lhon rispetto a pazienti sani ma anche, soprattutto, rispetto a pazienti interessati dalle medesime mutazioni nel DNA mitocondriale ma che non sviluppano la malattia. Questo ci ha portati a chiederci se questa marcata attività autofagica fosse una caratteristica peculiare dei soli pazienti colpiti dal calo della vista" continua Danese.

Date le complessità intrinseche dello studio della malattia, tra cui il difficile accesso a campioni da nervo ottico umano, i ricercatori, oltre a biopsie cutanee provenienti da pazienti, hanno dovuto avvalersi di sofisticati modelli cellulari. "Abbiamo testato diversi tipi di molecole in grado di contenere l’eccessiva attività autofagica riscontrata nei pazienti Lhon – così Patergnani – per verificare se questo potesse preservare l’integrità delle cellule ganglionari, ostacolando l’avanzare della malattia". "I composti farmacologici che proponiamo nel nostro studio per arginare l’avanzare della patologia – chiude Giorgi – sono contenuti in farmaci già in commercio, come gli antipsicotici; altri sono agenti antiossidanti contenuti nei più comuni integratori alimentari".