"New Sipro, carta giusta per rilanciare lo sviluppo"

Alla fine del 2025 la società Sipro formalmente cesserà, salvo che l’assemblea dei soci non ne deliberi il prolungamento. E già questa è una notizia, perché significa che in teoria la nostra città potrebbe – nel giro di un paio d’anni – rimanere senza un’agenzia di sviluppo. Ed ecco che, per sopperire a questa eventuale mancanza, arriva una proposta dal think tank Campo Democratico. Una proposta destinata a far discutere nel solo gli addetti ai lavori, ma che diventerà probabilmente uno dei temi della campagna elettorale per le amministrative della primavera prossima.

"Voci ufficiose – premettono i portavoce Luciano Marangoni e Massimo Buriani – danno per scontato che il Comune di Ferrara abbia deciso la liquidazione della società. Per noi è un errore. Sipro, o meglio una ‘New Sipro’, come sarebbe opportuno ridisegnarla potrebbe essere il soggetto operativo per lanciare nuovi programmi e progetti di partenariato pubblico-privato che mirassero a costruire le condizione insediative di nuove filiere produttive nel ferrarese". Insomma una nuova società che dia un maggiore slancio all’economia del territorio immaginata anche per "qualificare il ruolo e la posizione delle nostre pmi nelle filiere tecnologiche e produttive di area vasta". La New Sipro potrebbe, secondo Marangoni e Buriani "essere un soggetto di collegamento tra il sistema imprenditoriale ferrarese e importanti gruppi di aziende (nazionali e non) – scandiscono – che avessero la necessità di organizzare sul territorio la rete dell’indotto tecnologico e professionale e potrebbe essere anche il soggetto di sistema che valuta la fattibilità economica e la sostenibilità sociale e territoriale dei progetti strategici". C’è anche un’altra ragione che ha spinto Campo Democratico ad avanzare questo tipo di proposta: la situazione patrimoniale della società.

"Il bilancio di esercizio del 2021 (ultimo disponibile) – richiamano Buriani e Marangoni – mostra una situazione societaria positiva. Un attivo patrimoniale di oltre 15 milioni di euro costituito in gran parte dal magazzino aree, finanziato da un patrimonio netto di oltre 7,5 milioni, da mutui bancari per oltre 4,6 e da fondi regionali per quasi 2,8 milioni e un valore della produzione di circa due milioni con un risultato netto positivo di 240 mila euro". L’attuale società, comunque, anche nella visione di Campo Democratico andrebbe rivista. "L’attuale Sipro – spiegano in conclusione – è lontana dall’agenzia New Sipro che noi immaginiamo e, per realizzarla, occorrerebbe che ne venisse ridefinita la missione imprenditoriale, l’assetto societario (con l’ingresso, ad esempio, delle associazioni di impresa e delle singole aziende innovative) e la governance". Insomma, una piccola rivoluzione per la società del gruppo pubblico. Se Comune e altri soci dovessero decidere invece di lasciar scadere la società "dovrebbero – chiudono Marangoni e Buriani – dire chiaramente agli imprenditori e ai lavoratori come e con quali strumenti pensano di affrontare i problemi dell’innovazione del sistema produttivo e le politiche di sviluppo territoriale contenute nei documenti che loro stessi hanno firmato: a partire dal Patto per il clima e per il lavoro – Focus Ferrara".

f.d.b.