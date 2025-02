New York guarda a Sipro: "Un obiettivo comune, aiutare le imprese locali"

Conosciuta per avere dato il nome al complesso di edifici più famoso di Manhattan, tra cui le Torri Gemelle, la World Trade Center Association farà tappa a Ferrara, domani, su invito di Sipro- Agenzia per lo Sviluppo. È infatti in programma domani, alle 10, alla sala conferenze della Camera di Commercio di Ferrara, l’evento ’World Trade Center. Sviluppo economico e connessioni globali’, voluto dall’Amministratore Unico, Stefano di Brindisi.

Premessa: "L’obiettivo comune dell’Associazione Wtc e di Sipro è supportare le economie locali sviluppando e facilitando il commercio e gli investimenti, in una rete mondiale dove le piccole e medie imprese interagiscono con i leader di settore contribuendo alla ricerca e realizzazione di nuovi percorsi di crescita. E’ fondamentale allargare lo sguardo, offrire alle imprese di respiro internazionale opportunità di conoscenze, fare in modo che Ferrara si inserisca in circuiti sovra territoriali grazie a requisiti di storicità, bellezza, capacità imprenditoriale. È indiscusso che il territorio stia vivendo, con le crisi industriali in corso, un momento di grandissima difficoltà. Ma proprio per questo è importante darsi nuovi obiettivi, a medio e lungo termine, e nuovi orizzonti. Non facciamo che dire che Ferrara ha eccellenze. Bene, valorizziamole, inserendole in contesti internazionali". Coinvolto il mondo associazionistico, imprenditoriale, accademico, oltre alle amministrazioni locali. L’ingresso è libero. Ospite d’onore sarà Cristina Sbaizero, Ceo del World Trade Center di Trieste e nel board della Wtca (World Trade Centers Association), che porterà anche l’esperienza di Trieste come modello di città che ha aderito. Con lei, Robin Van Puyenbroeck, Executive Director Business Development Wtca, che illustrerà storia, presenza internazionale, servizi, opportunità. Affatto casuale il nesso con Trieste. "Molti dei nostri progetti internazionali, di cui come Sipro siamo e siamo stati capofila soprattutto nell’ambito dell’innovazione, delle politiche energetiche e del turismo sostenibile, guardano proprio all’asse adriatico", conferma di Brindisi. L’evento, coordinato da Ilaria Vesentini, giornalista de Il Sole 24 Ore, sarà preceduto dai saluti, oltre che dell’Amministratore Unico Sipro, di Paolo Govoni, vice presidente Camera Commercio - Ferrara-Ravenna, Francesco Carità, assessore comunale competente, Daniele Garuti, Presidente della Provincia. E’ previsto il contributo di Serena Tonel, vicesindaco con delega alle Politiche Economiche del Comune di Trieste.