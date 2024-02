Next generation Eu, a che punto siamo?. Il punto con l’amministrazione e i tecnici Il Comune di Ferrara ha organizzato un convegno per fare il punto sulla situazione del Pnrr in città, con la partecipazione di politici e tecnici che hanno lavorato all'attuazione del piano. Saranno presentati i progetti e le strategie seguite per ottenere finanziamenti, con un focus su interventi su ponti, infrastrutture stradali, edifici monumentali e riqualificazione urbana.