Niccolò Paganini a Ferrara: i suoi concerti al Circolo Negozianti

Al Circolo Negozianti Paganini e i suoi concerti. Oggi, alle 19,15 nel salone d’onore del Circolo dei Negozianti in Corso Giovecca 47, verrà presentato al pubblico il progetto musicale di Gianluca La Villa che nel 2024, in due serate. La prima al Teatro Nuovo il 14 aprile, la seconda all’ex Teatro Verdi il 6 ottobre, vedrà sei violinisti italiani cimentarsi, con la Orchestra Città di Ferrara, nei 6 concerti per violino e orchestra di Niccolò Paganini. Si tratta di un evento più unico che raro nel calendario della musica classica in Italia. Nell’occasione, dopo la conferenza stampa di presentazione, ascolteremo il Concerto n. 6 in mi minore – in realtà il concerto che Paganini compose come primo della serie –, interpretato da Marco Fornaciari al violino e Luca Lucini alla chitarra, l’organico per cui il Concerto nacque nel 1815.