Nicola Bruzzo, dal Roiti all’Europa: "Vidi un violino e me ne innamorai. E ora dirigo il ’Premio Paganini’"

Ad appena 36 anni si è trovato a ricoprire un ruolo di primo piano all’interno di un’istituzione di prestigio internazionale, ricca di professionalità e storia, complessa anzichenò, con gli occhi inevitabilmente puntati addosso. Nicola Bruzzo, ferrarese, tratto gentile, talento indiscusso e volontà d’acciaio, ha di recente ricevuto questo onore-onore. Il campo – non esattamente etereo - è quello della musica e il giovane volinista di casa nostra è stato confermato direttore artistico del premio violinistico più noto ed importante al mondo, il ’Nicolò Paganini’ con sede a Genova, presieduto da Giovanni Panebianco. Conoscenza tecnica, studio, passione, ma anche grande capacità organizzativa e manageriale illustrano le motivazioni della nomina.

Maestro, indubbiamente una bella soddisfazione! "Certamente – risponde Nicola Bruzzo, ospite nella redazione del Carlino –. Si tratta di una conferma, tutt’altro che scontata (nel capoluogo ligure è cambiata l’amministrazione comunale ndr), ma per quattro anni. Un anno e mezzo fa la prima nomina".

Il concorso è "semplicemente" prestigioso. "E’ così. Quest’anno hanno partecipato 111 concorrenti, da tutto il mondo, di età compresa fra i 15 e 30 anni. Facciamo le preselezioni presso gli istituti di cultura italiani all’estero: New York, Berlino, Soul. Le selezioni finali riguardano 24 giovani violinisti. Tre vanno in finale dopo quattro ulteriori selezioni e si giocano (fra 15 giorni ndr) il premio. Presidente della Giuria è Uto Ughi". Scoprite anche talenti… quasi bambini. "Non sono pochi i virtuosi in giovanissima età ma molto spesso questa grandissima qualità non basta: occorre tanto studio e applicazione, ascolto reciproco, flessibilità. Nella musica sopravvive solo l’eccellenza, soprattutto oggi".

Da cosa è nata la sua passione per la musica? "Dall’incontro con il violino con il quale si ha anzitutto un rapporto tattile. Sei tu, proprio tu, che con questo strumento produci il suono, che è una parte di te, la più vicina alla voce. Ma la carriera di un violinista tende ad essere più breve, ad esempio di quella di un pianista, perché la forma fisica, avendo un contatto diretto con lo strumento, è cruciale per la qualità esecutiva".

Dove ha incontrato per la prima volta il violino? "A scuola, in quinta elementare durante le giornate di orientamento al ’Boiardo’. Vidi il violino e… fu subito amore. Il professor Andrea Zerbin mi trasmise la passione. Iniziai a studiare. In contemporanea frequentavo il ’Roiti’ e la scuola musicale di Fiesole. Dopo la maturità il trasferimento a Weimar e a Berlino per approfondire gli studi. Ho studiato violino con Felice Cusano, Friedemann Eichhorn e Natalia Prischepenko, perfezionandomi e traendo ispirazione da maestri del calibro di Thomas Brandis e Rainer Kussmaul".

Poi i concerti e la discografia. "Come camerista e orchestrale. Ho suonato in molte sale da concerto del mondo, tra cui Carnegie Hall, Wiener Musikverein e Philharmonie di Berlino, collaborando con solisti e direttori di fama internazionale. Ho fatto parte della Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, per poi collaborare regolarmente con ensemble di primo piano come la Mahler Chamber Orchestra e la Chamber Orchestra of Europe".

Ferrara sempre nel cuore… "Certo! E’ la mia città. Devo anche dire che per me è stata importantissima ’Ferrara musica’ (oggi fa parte del Cda ndr). Assistevo a tutti i concerti. Partecipai, in un angolo, anche alle prove del maestro Abbado. Giro il mondo ma poi, per quattro o cinque giorni, me ne sto qua, è casa mia".