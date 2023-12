Nicola Fanini nella direzione provinciale di Fratelli d’Italia

Il referente argentano di Fratelli d’Italia, Nicola Fanini, è stato eletto componente della direzione provinciale del partito dal congresso provinciale. Esulta il numero uno del partito di Giorgia Meloni ad Argenta: "Un grazie grandissimo a tutti coloro che hanno deciso di riporre in me la loro fiducia. Fratelli d’Italia è un movimento in continua crescita, ad Argenta in particolar modo e lo dimostra il numero di iscritti in continuo aumento avendo ampiamente superato quota 130 adesioni". E pensa già al futuro: "Ora ci attendono sfide di fondamentale importanza, a cominciare dalle elezioni comunali dell’anno prossimo, dove in provincia di Ferrara si voterà nella maggior parte dei Comuni e per cui il Centrodestra dovrà fornire le risposte concrete che tanti cittadini chiedono contro i malgoverni della sinistra".