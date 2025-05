Nicola Lodi, ex vicesindaco di Ferrara, condannato a 7 mesi di reclusione: ecco perché

Ferrara, 30 maggio 2025 – L'ex vicesindaco Nicola Lodi è stato condannato a sette mesi di reclusione al termine del processo per la 'demolizione show' del campo nomadi di via delle Bonifiche.

Il fatto al centro del procedimento risale al 2 ottobre 2019, giorno in cui, al termine dello sgombero dell’area, Lodi salì su una ruspa per dare il via alle operazioni di abbattimento delle casette.

Un episodio che è finito al centro di un processo per i reati di usurpazione di funzione pubblica, violazione delle norme di sicurezza sui cantieri e gestione di rifiuti non autorizzata. Imputati lo stesso Lodi e l’imprenditore Marco Sortini, titolare della ditta che aveva messo a disposizione la ruspa (difesi dagli avvocati Carlo Bergamasco e Maria Spina).

Stamattina il verdetto del giudice. Condanna per Lodi (per usurpazione e gestione dei rifiuti, prescritta invece la violazione delle norme sulla sicurezza in cantiere) e assoluzione per Sortini.