Nicolò Liverani, una vita spezzata: “Sempre felice, amava il cross e il suo lavoro”

Ferrara, 17 febbraio 2024 – “Nicolò era un bravo ragazzo, era felice". Annalisa Zagatti ancora non si capacita di cosa sia accaduto poche ore prima a due passi da casa. Sulla vetrina spenta del suo salone di parrucchiera in via Terranuova è stato appeso un cartello, ‘Chiuso per lutto’.

Poche decine di metri più in là, sulla stessa strada, ci sono ancora sull’asfalto i segni della polizia locale, nel punto esatto in cui la tragedia ha fatto irruzione nella sua vita.

Suo figlio, Nicolò Liverani, 21 anni, è morto dopo un terribile incidente in moto e la corsa disperata in pronto soccorso. Nicolò amava il suo lavoro e la sua moto. Aveva studiato Meccatronica all’Iti Copernico Carpeggiani. Da pochi giorni era stato assunto in maniera stabile alla Toyota di San Giovanni di Ostellato. "In azienda gli facevano i complimenti – racconta mamma Annalisa con voce rotta –. Era bravo e stimato da tutti".

II pensiero va poi a quel maledetto giovedì sera, quando in un lampo le è stato strappato l’affetto più caro. "Aveva sistemato la sua moto da cross – prosegue –, era la sua grande passione. Mi aveva detto che sarebbe uscito per provarla". Passano i minuti, ma Nicolò non torna. "Vedevo che tardava – spiega ancora la madre –, quindi gli ho scritto un messaggio. Nulla. L’ho chiamato, ma non rispondeva. Poi ho sentito passare un’ambulanza. Era per lui. Era lì, vicino a casa, subito dopo l’incrocio con via Mazzini".

Zagatti non riesce ancora a darsi una spiegazione su come possa essere potuto accadere. Nicolò faceva cross, era esperto nel guidare la sua enduro. "Non ci capacitiamo – continua –. È stato disarcionato dalla moto. In quel punto c’è un tombino un po’ malandato, forse lo ha ‘preso’ male. Potrebbe essere stato quello. O forse qualcosa che lo ha distratto o spaventato, magari una macchina in uscita da qualche via laterale. Mio figlio faceva cross, era molto bravo ad andare in moto ed era in pieno centro. Non riusciamo a spiegarcelo". Dubbi che potranno essere risolti solo dai rilievi della polizia locale, rimasta fino a notte fonda in via Terranuova a ricostruire i dettagli della tragedia che ha spezzato una giovane vita in una nebbiosa sera d’inverno.