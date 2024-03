Nidi d’infanzia a Comacchio, iscrizioni possibili fino a sabato 31

COMACCHIO

Aperte sino al 31 marzo le iscrizioni on-line ai seguenti servizi educativi per i servizi all’infanzia di Comacchio: il nido comunale d’infanzia ‘Il Giglio’ rivolto ai minori in età 6/36 mesi, e il nido comunale d’infanzia part-time ‘La Gabbianella’ rivolto ai minori in età 12/36 mesi. Le bambine e i bambini iscritti nei termini indicati saranno inseriti nella graduatoria dei nidi comunali d’infanzia, seguendo i criteri previsti dal regolamento comunale vigente. Per gli ammessi, l’anno educativo inizierà dal mese di settembre 2024 e terminerà il 31 luglio 2025. È possibile presentare domanda di iscrizione ai nidi comunali d’infanzia oltre il termine stabilito dall’avviso pubblico: le domande presentate oltre i termini saranno ordinate secondo la data progressiva di arrivo in graduatorie successive a quelle ufficiali. Per conoscere le modalità di presentazione della domanda on-line e avere maggiori delucidazioni, è possibile consultare l’apposito link sul sito istituzionale del Comune, dove sono riportate anche informazioni relative alle tariffe previste per i due nidi d’Infanzia e i contatti telefonici ed e-mail dell’Ufficio Politiche Educative cui ci si può rivolgere.