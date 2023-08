Nidi e materne, stabilizzazione di 15 insegnanti

Sono quindici i posti previsti per la stabilizzazione di altrettanti insegnanti comunali delle scuole e dei servizi educativi grazie all’avviso pubblico del Comune di Ferrara che andrà a formare una graduatoria con validità fino al 31 dicembre 2023. Le domande di partecipazione alla Procedura di stabilizzazione dovranno essere trasmesse per via telematica e vanno fatte pervenire al Comune di Ferrara entro venerdì 18 agosto 2023 alle 12. I posti di insegnante comunale disponibili fanno parte dell’Area degli Istruttori (ex Cat.C), con mansioni di educatore per i Nidi d’infanzia e Servizi educativi integrativi da assegnare ai Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie nell’ambito dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ferrara. L’avvio del procedimento di stabilizzazione riguarda gli insegnanti che entro il 31 dicembre 2022 hanno lavorato con contratti a tempo determinato nei Nidi e nelle Scuole d’infanzia comunali per almeno tre anni, anche non continuativi, in un arco di tempo compreso tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2022. Gli insegnanti che verranno stabilizzati si vanno ad aggiungere alle 29 unità assunte nel corso dell’anno 2021, di cui 22 tramite la procedura di stabilizzazione e un’unità di personale tramite mobilità tra enti.

