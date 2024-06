"Nidi e scuole per l’infanzia, il sindaco stabilizzi le lavoratrici ausiliarie"

Archiviata la campagna elettorale, si torna a parlare dei temi cruciali. E, nella fattispecie, dei lavoratori di nidi e scuole d’infanzia su cui pesa il ‘giogo’ del rinnovo. Complessivamente 33 unità. A porre la questione è il consigliere del Pd, Davide Nanni (foto) attraverso una nota con la quale si rivolge al sindaco Fabbri. "Nella sua efficace campagna elettorale – osserva il dem - ha affermato più volte che il lavoro sarà la sua "ossessione" per i prossimi cinque anni. Se lo crede veramente, sblocchi subito la procedura oppure faccia la cosa che noi, da sempre, riteniamo più opportuna: utilizzare gli strumenti previsti dalla "Legge Madia" e dal decreto legge 44 del 2023 per stabilizzare direttamente chi lavora da anni nei servizi educativi comunali". Il nodo, in fondo, resta sempre quello: il rischio esternalizzazioni. Un po’ di contesto. "Nel maggio scorso – si legge nel documento di Nanni – il Comune ha pubblicato l’esito della gara pubblica bandita per affidare il servizio di somministrazione lavoro a un unico operatore economico, naturalmente esterno, per un importo complessivo di oltre quattro milioni e mezzo di euro. In gioco c’è il futuro di 33 lavoratrici ausiliarie che da anni operano nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali, garantendone l’apertura e il corretto funzionamento, nonché di altre unità attualmente in comando presso vari servizi della pubblica amministrazione locale. La gara è stata vinta regolarmente dall’agenzia Adecco Italia, un colosso del settore che dovrebbe subentrare alla napoletana "Tempi moderni" e riassumere il personale storico in base alla clausola sociale inserita nel capitolato di appalto". Nanni adopera il condizionale. E non è un caso. "Si apprende dalla stampa locale e dal sindacato che l’aggiudicazione del servizio al vincitore, ad oggi, non è ancora "formalmente completata" – riporta il documento – . Una procedura che ormai va avanti da quasi nove mesi, un vero "parto": la gara è stata bandita il 27 settembre scorso ed ha subito diversi stop & go. Quanto dovranno ancora aspettare e penare le lavoratrici ausiliarie dei servizi educativi e le loro famiglie, per vedere riconosciuto l’elementare diritto a un lavoro stabile e dignitoso? È importante ricordare che molte di loro non potranno beneficiare di paga nei mesi estivi, nemmeno della disoccupazione perché in parte assunte dall’agenzia uscente. Perché lasciarle in questo limbo, senza una corretta e puntuale informazione da parte dell’Ente pubblico per cui hanno sempre lavorato?".

f. d. b.