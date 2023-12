"Nidi gratis, un aiuto contro la crisi. Aumenteranno i posti per i bimbi"

"Grazie alla nostra lungimiranza ed alle scelte della Regione, chi porterà figli al nido d’infanzia non pagherà nulla compresi i pasti consumati dai piccoli fruitori della struttura, poiché se fanno richiesta del "bonus nido" gli saranno interamente rimborsati". E’ quanto affermato dal sindaco di Codigoro, Alice Zanardi, nel declinare le modifiche al regolamento per la gestione del nido d’infanzia comunale, sito in via Lamprati. Le sei operatrici educative che operano in due turni, il primo dalle 7,30 alle 13,45 ed il secondo dalle 10 alle 17,30, si occupano attualmente di 36 ospiti, suddivisi in tre sezioni, lattanti, da 6 a 12 mesi, semidivezzi da 12 a 24 mesi e divezzi da 24 a 36 mesi. Tuttavia proprio per le modifiche apportate i divezzi e semidivezzi formeranno un’unica sezione "anche sulla base - ha spiegato il primo cittadino - delle nuove linee pedagogiche che favorirebbero la crescita dei bimbi se messi assieme". La struttura attualmente ospita 36 bimbi che dall’inizio dell’anno diventeranno 38 "senza nessun aumento delle educatici - ha detto ancora Zanardi - ma aiutando a ridurre la lista d’attesa che privilegia ovviamene le famiglie che risiedono nel nostro comune, anche perché sono quelle che versano le tasse sul nostro territorio". A gennaio ci sono 27 bimbi di famiglie residenti che frequentano mentre tra coloro che consegnano i loro piccolini al nido o sono in lista d’attesa, quelle che abitano in altri comuni, sono 17 famiglie. Le domande di ammissione devono essere presentate tassativamente tra il 1 e 30 aprile e dal 15 settembre al 15 del mese successivo, con precedenza, oltre che per i residenti, per quei bimbi con problematiche pisco-fisiche attestate dall’Ausl o da situazioni configurabili come "particolari". Tutto sulla base di due graduatorie, redatte grazie all’assegnazione di punti in base a vari parametri, che sono lattanti da 6 a 12 mesi, e gli altri d 12 a 36 mesi, che porta alla composizione di chi ha la priorità o meno di accedere al nido d’infanzia codigorese. Qualora un graduatoria venisse esaurita e rimanessero posti vacanti nella sezione di riferimento, saranno contatti i bimbi inseriti nella graduatoria, relativa ai non residenti, sempre sulla base delle priorità. Una volta ricevute le domande la prima graduatoria sarà stilata entro giugno ed una seconda a novembre.

cla. casta.