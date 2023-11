Nido, aumentano le rette: "Ci siamo sentiti traditi"

Rette aumentate, anche per chi era già iscritto, fino a cento euro mensili passando da 312 euro dello scorso anno scolastico a 406 euro attuali, famiglie non informate per tempo e soprattutto nessun dialogo con le amministrazioni comunali che hanno deciso l’adeguamento delle rette con un atto perentorio.

I genitori del nido intercomunale Il Veliero, che accoglie a bambini di Mirabello e Vigarano, hanno firmato e consegnato ai sindaci dei due comuni una petizione. "Quando scegliamo una struttura che accolga i nostri figli, stiamo mettendo nelle mani di altre persone il futuro di questi piccoli e cerchiamo di garantire loro benessere, formazione e sicurezza – premettono –. La struttura "Il Veliero" rappresenta tra le scelte migliori che come famiglie potessimo fare". Un servizio necessario: "Ci siamo indignati e sentiti "traditi" quando, solo il 25 luglio, ormai troppo avanti nella gestione delle famiglie per poter eventualmente agire e rispondere all’offerta – spiegano – ci è stata comunicata la decisione da parte dei comuni gestori di aumentare la tariffa fino a 100 euro al mese. "E’ quasi il 25% dell’ammontare precedente – sottolineano –. Non ci sono stati i tempi tecnici per un incontro tra noi che paghiamo e gli enti, quindi, siamo stati obbligati ad accettare questa decisione". Nell’incontro pubblico con il comune di Vigarano del 16 ottobre erano presenti alcuni genitori in rappresentanza delle famiglie del nido. "Il tono con il quale uno degli amministratori si è rivolto ai cittadini – spiegano – non è stato dei più cordiali né dei più aperti al dialogo". Ecco dunque che il 27 ottobre è scattata la raccolta delle firme "per chiedere ai comuni di Terre del Reno e di Vigarano – annunciano i genitori – di rivedere la loro scelta, auspicando che l’intento dei nostri comuni sia proprio quello di prediligere i servizi alle famiglie così da agevolarle quanto più possibile e non invece di gravare ulteriormente sul bilancio familiare". Il Nido ‘Il Veliero’ è intercomunale. Raccoglie i bambini di Terre del Rene e di Vigarano. Esiste anche un altro nido a Terre del Reno ‘Il Tiglio’, al quale le amministrazioni comunali hanno spiegato di "dover adeguare le tariffe de Il Veliero in modo che fossero uniformate nel territorio". Ma questo cambio repentino senza spiegazioni, ai genitori preoccupa "anche in un’ottica di incentivazione alla crescita della natalità – spiegano – che scelte amministrative e politiche di questo tipo, non contribuiscono ad incrementare. Andiamo a lavorare tutti i giorni. Abbiamo bisogno di servizi alle famiglie".

Claudia Fortini