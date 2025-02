"Nido di Quartesana, stiamo vigilando"

"Comprendo le preoccupazioni dei cittadini e io stessa mi sono recata sul posto più di una volta per vedere con i miei occhi come procedono i lavori. Al momento dal cantiere, che è comunque in buono stato di avanzamento, non ci giungono notizie su interruzioni e continueremo a monitorare la situazione". Così l’assessora comunale di Ferrara con delega al Pnrr, Francesca Savini, interviene sul tema del nuovo nido di Quartesana, interpellata dai residenti della frazione nelle ultime settimane in merito alla situazione e all’avanzamento dell’opera. "Confermiamo – spiega l’assessora – che è in atto un’interruzione dei rapporti tra il Consorzio e una delle ditte subappaltatrici che fino ad oggi hanno lavorato nell’area, e che questo potrebbe dare luogo ad un probabile contenzioso tra di loro". Tuttavia, precisa Savini, "si tratta di un contenzioso nel quale il Comune non ha titolo ad intervenire e sul quale stiamo vigilando".