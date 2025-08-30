Nido ’Rossa’ si cambia. Lavori a un’altra ditta: "Finiremo nei tempi"

Il Comune di Ferrara risolverà il contratto d’appalto con il consorzio che gestiva i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido Guido Rossa, a presidio del quartiere Doro. Si tratta dello stesso consorzio che inizialmente avrebbe dovuto occuparsi della costruzione dell’asilo di Quartesana, il nuovo polo per l’infanzia poi affidato a un’altra ditta a seguito di risoluzione per grave inadempimento. È di oggi l’affidamento dell’incarico legale per procedere in tal senso. Anche nel caso del nido “Guido Rossa”, l’amministrazione comunale interpellerà prontamente le altre ditte presenti nella graduatoria di gara, per proseguire nel minor tempo possibile con gli interventi in programma, ridurre quindi al minimo le tempistiche, e concludere i lavori nei termini fissati dal Pnrr (collaudo entro giugno 2026).

"Come già accaduto nel caso di Quartesana, per problemi di contenzioso tra imprese, come Comune ci avviamo a risolvere il contratto con il Consorzio Stabile Itaco s.c. a r.l. (già Itaco Consorzio Stabile Soc. Coop.), anche per il cantiere della scuola Guido Rossa. L’iter è lo stesso: l’obiettivo è non perdere tempo e ridurre il più possibile i rallentamenti. Per questo, ad avvenuta risoluzione, provvederemo immediatamente a un preventivo interpello delle ditte, per poter garantire il cronoprogramma degli interventi e completare questa importante costruzione nel quartiere Doro", sottolinea Francesca Savini, assessore con delega al Pnrr.

L’obiettivo principale del progetto di via Nenni, nel quartiere a nord-ovest di Ferrara, è quello fornire una nuova struttura dedicata alla prima infanzia (fascia d’età 0-3 anni). Il finanziamento complessivo ammonta a 2.330.000 euro, di cui 1.584.000 euro provenienti dal Pnrr e 746.000 euro di cofinanziamento comunale.