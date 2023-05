"Niente celebrazione in piazza"

Il comune di Codigoro ha dimenticato di festeggiare i 100 anni del monumento che capeggia in piazza Matteotti, realizzato da Mario Sarto, pur andando a celebrare la commemorazione del secolo di quello a Mezzogoro, in piazza Vittorio Veneto, dedicato anch’esso al Milite Ignoto. In molti che si chiedono il perché di questa dimenticanza che ha visto da una parte l’amministrazione comunale codigorese presentarsi, assieme a tutte le altre forze dell’ordine, per l’importante celebrazione tenutasi qualche settimana fa nella frazione di Mezzogoro e abbia scordato quello davanti al Municipio. Mario Sarto nel 1922 quello di Codigoro e l’anno dopo Mezzogoro, oltretutto originario della cittadina codigorese. Un monumento a cui i codigoresi sono particolarmente legati tanto che lo chiamano simpaticamente "Gigon" sul quale posizionano sia le proprie gioie, come il tripudio per il passaggio in Promozione della squadra di calcio, agghindandolo di "granata" sia per il toccante ricordo per Stefano Garbellini quando il giovane 29enne scomparse e molti amici vollero ricordare la sua morte con uno striscione sempre sul monumento.

cla. casta.